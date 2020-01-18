للحامل.. لهذا السبب احذري تناول رقائق البطاطس

المستقلة / الحمل هو الوقت الذي تشهد فيه المرأة الكثير من تقلبات المزاج والتغيرات الهرمونية، وكل ذلك يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول أنواع معينة من الأطعمة مثل الآيس كريم، والمخللات، والحليب ورقائق البطاطس، بحسب ما ورد في صحيفة (تايمز أوف إنديا).

وبما أن ما تأكله الأم هو الذي يوفر الإمدادات الغذائية للطفل في الرحم، تعتبر الرغبة الشديدة في تناول الطعام أمراً طبيعياً في فترة الحمل، إلا أن أنوعاً من الأطعمة مثل رقائق البطاطس قد تكون ضارة للأم والطفل في آن معاً.

وقبل أن تفكر المرأة الحامل بتناول رقائق البطاطس ينبغي عليها معرفة الأضرار المحتملة على صحتها وصحة جنينها، إذ أن رقائق البطاطس قد ترفع مستويات الكوليسترول في الدم لدى الأم، وتقلل من وزن الطفل عند الولادة أيضاً.

ويعزو العلماء هذه الأضرار إلى احتواء رقائق البطاطس على مادة الأكريلاميد التي تتشكل أثناء الطهي أو المعالجة، والتي تؤثر على وزن الطفل.

وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء، أنه بصرف النظر عن خطر الإصابة بالأكريلاميد، فإن رقائق البطاطس عادة ما تصنع في زيوت دون المستوى، تحتوي على مكونات مثل دهون أوميجا 6، وحمض اللينوليك، والتي يمكن أن تسبب الالتهاب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.