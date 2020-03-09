لقطة مؤثرة لطفل في جنازة والدته بسبب كورونا

المستقلة /انتشرت على شبكة الإنترنت لقطة مؤثرة لطفل صيني يبلغ من العمر 3 سنوات ، ظهر فيها وهو يقبل والدته الطبيبة الراحلة ، خلال جنازتها دون علم بأنها قد توفيت أثناء محاربة تفشي فيروس “كورونا”.

والدة الطفل “تشن جيان” كانت طبيبة في إحدى القرى بمقاطعة “يونان” الصينية، ولقيت مصرعها الشهر الماضي في حادث سير أثناء توجهها لإجراء فحوصات طبية للسكان المحليين في محاولة للحد من انتشار الوباء الذي تسبب في حالة ذعر على مستوى العالم.

وتركت الطبيبة الراحلة ، 26 عاماً ،طفلين 3 أعوام وعام واحد وقال زوجها إنه لا يدرك كيف يمكنه إبلاغ طفليه بهذا الخبر المأساوي. ولم يكن الطفل الصغير يدرك ما حدث، وكان يعتقد أن أحد المراسم التي أقيمت حدادًا على وفاة والدته بمثابة “احتفال بعيد ميلادها”، ولدى حضوره جنازتها قبل صورتها في مشهد مؤثر تعبيرًا عن حبه لها.

وكانت “جيان” قد لقيت مصرعها بعد أن فقدت السيطرة على دراجتها البخارية على طريق جبلي أثناء توجهها إلى منازل السكان المحليين لإجراء فحوصات طبية.

وكشفت تقارير وسائل إعلام محلية عن قصتها أمس، موضحة أن الطبيبة الراحلة كانت قد كرست نفسها للعمل على منع انتشار فيروس “كورونا” في قريتها، التي يتجاوز عدد سكانها 12 ألف شخص، ومن بينهم حوالي 3 آلاف شخص عادوا لتوهم من مدن صينية أخرى في أعقاب تفشي الفيروس في مدينة “ووهان”.

وكانت “جيان” وخمسة من زملائها مسئولين عن مراقبة صحة القادمين الجدد إلى جانب العمل على زيادة الوعي الصحي في القرية.