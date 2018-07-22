لقب “ملكة المسرح”… يثير الجدل بين انصار ميريام فارس وشيرين عبد الوهاب

(المستقلة)..أقلقت النجمة اللبنانية ميريام فارس محبيها بعد اعتذارها عن إحياء حفل بمناسبة عيد الأضحى في العاصمة الإنكليزية لندن بسبب حالتها الصحية، ليأتي بعدها خبر استبدالها بالنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بمثابة مفاجأة لهؤلاء بسبب اللقب الذي استُخدم لوصف الأخيرة على الملصق الإعلاني للحفل.

إذ بعدما ارتبطت شيرين عبد الوهاب بالحفل بدلاً من ميريام فارس، استُعمل لقب “ملكة المسرح” في الحفل الذي ستحييه شيرين الأمر الذي أثار غضب محبي فارس، وعبد الوهاب على حدّ سواء.

فمن جهةٍ محبو شيرين اتهموا ميريام بالتقليل من شأن نجمتهم المفضّلة من خلال التصوير بأنها بديلة لها، ومن جهةٍ أخرى بالقول إنّ سبب اعتذارها عن الحفل هو الطلب القليل على التذاكر.

لكن بعد البلبلة التي أثيرت من قبل معجبي ميريام على مواقع التوصل الاجتماعي، تمّ تغيير لقب شيرين عبد الوهاب على البوستر ليُصبح “نجمة الوطن العربي.”

يُذكر أنّ ميريام فارس ابتعدت منذ فترةٍ عن الأعمال الفنية لتمضية إجازة مع عائلتها بعدما نصحها الأطباء بالاستراحة مدّة 7 أسابيع بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة.

المصدر: LBCI Lebanon