لقب “ذا فويس” يذهب الى التونسي مهدي العياشي

(المستقلة)..عُرضت ليلة أمس السبت مباشرة على قناة MBC، الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الرائد في العالم العربي “ذا فويس” لهذا الموسم، والتي انتهت بتتويج المشترك التونسي مهدي العياشي من فريق النجم راغب علامة بلقب “أحلى صوت” بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت بين زملائه من الفرق الأخرى.

وصل الى الحلقة الاخيرة اضافة الى العياشي المصرية إيمان عبد الغني من فريق أحلام، و المغربي رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد، والمغربي فهد مفتخر من فريق محمد حماقي.

وقدّم كلّ من المشتركين الأربعة اثناء الحلقة أغنيتين مباشرتين، كما تألق أعضاء لجنة التحكيم الأربعة بالإضافة إلى إطلالاتهم الأنيقة بأداء آخر أعمالهم، حيث سطعت الديفا سميرة سعيد في فستان ذهبي اللون من تصميم نيكولا جبران خلال أدائها أغنيتها الجديدة “هوليلة”، فيما قدّم النجم محمد حماقي أغنية “يا ستار”.

أما النجمة الإماراتية الأحلام، فتألقت بإطلالة تليق بلقب “الملكة”، في فستان لافت من تصميم اللبناني زهير مراد، خلال تأديتها أغنيتها الجديدة “أنا ما أدري”. وبدوره، كشف المغني اللبناني راغب علامة عن أغنيته الخليجية الجديدة “كان غيرك أشطر” بأدائها مباشرة على مسرح ذا فويس.

وبفوزه باللقب الخامس من برنامج ذا فويس، حصل الشاب التونسي الموهوب مهدي عياشي على جائزة جائزة إنتاج ألبوم غنائي مهداة من شركة بلاتينيوم ريكورد.

وعقب فوزه بلقب أحلى صوت، توجه التونسي مهدي عياشي بالشكر إلى كل من قام بالتصويت له خلال مراحل المسابقة، وأهدى فوزه لبلده وشعبه مقروناً بعبارات الشكر والافتخار.