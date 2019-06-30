لقاء قصير يجمع بين ترامب وكيم بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، قبيل لقاء مرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه سيتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح عند الحدود “وسألتقي بالزعيم كيم. أتطلع كثيراً إلى اللقاء. أصبحت علاقتنا جيدة جداً”.

إلا أنه شدد على أن اللقاء سيكون قصيرا، وقال: “مجرّد مصافحة سريعة وقول مرحبا إذ إننا لم نلتق منذ فيتنام”، في إشارة إلى القمة التي انهارت بدون التوصل إلى اتفاق في شباط/ فبراير الماضي.