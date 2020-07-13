لقاء سويدان تتراجع عن اعتزاله من اجل “سيد درويش”

(المستقلة).. في خطوة مفاجأة تراجعت الفنانة المصرية لقاء سويدان عن قرار اعتزالها من اجل المشاركة في بطولة عرض مسرحي بعنوان “سيد درويش”، من المقرر انطلاق عروضه على مسرح البالون في موسم عيد الأضحي.

وحسب مصادر إعلامية فأن سويدان أبدت موافقتها بعد تلقيها عرضاً بالمسرحية، المقرر أن يشاركها بطولتها الفنان ميدو عادل، الذي يجسد شخصية الفنان المصري سيد درويش، فيما تؤدي سويدان دور الراقصة “جليلة” التي سبق وأن جسدتها الفنانة هند رستم في فيلم “سيد درويش” عام 1966.

يذكر أن لقاء سويدان أعلنت قرار اعتزالها التمثيل في 27 كانون الأول/ديسمبر عام 2019 عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، بدعوى عدم قدرتها على مسايرة الأوضاع التي تشهدها الساحة الفنية.