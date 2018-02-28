لفيف من موظفي وموظفات وزارة التعليم يناشدون الوزير لحل مشكلتهم

الى / معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم تحية طيبة..

نحن لفيف من موظفي وموظفات الوزارة ممن يستقلون سياراتهم الشخصية عند المجيء الى الوزارة لعدم وجود خطوط نقل من والى مناطق سكنانا ، نعاني من مشكلة دخول وخروج سيارات منتسبي الوزارة الشخصية والخطوط من باب واحد فقط وممر لايتسع الا سيارة واحدة فقط الامر الذي يخلق ازدحاما وارباكا شديد عند الدخول والخروج .

لذا نناشد معاليكم الايعاز الى امن الوزارة او اي جهة معنية بهذا الامر لفتح الباب الثاني المغلق ليكون هناك باب للدخول واخر للخروج لفك الازدحام الذي يحصل كل يوم سواء عند المجيء للوزارة او الخروج منها ونكون ممتنين لمعاليكم مع التقدير.