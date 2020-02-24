لغياب الزمالك.. أعلان فوز النادي الأهلي في قمة الدوري المصري

(المستقلة) تخلف فريق نادي الزمالك المصري عن المواجهة المرتقبة بين غريمة التقليدي النادي الأهلي، عن الحضور لاستاد بتروسبورت، وبعد انتهاء المهله الزمنية وهي 20 دقيقة في انتظار الزمالك، الذي أكد رئيسيه المستشار مرتضى منصور أنه درس جيدا قرار عدم خوض المباراة حقنا للفتنة بين لاعبي الفريق، مؤكدا أن فريقه لن يقع عليه أي عقوبات من اتحاد الكرة المصري.

وأطلق الحكم اليتواني صافرة انتهاء المباراة بفوز النادي الأهلي 2 – 0 لعدم حضور الزمالك وانتهاء المهلة الزمنية.

وقال عمرو الجنايني في وقت سابق أنه في حال انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي وعدم خوض اللقاء سيتم تنفيذ اللائحة عليه والتي تنص على احتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي 2-0 وخصم 6 نقاط من رصيد القلعة البيضاء.