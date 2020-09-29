لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

المستقلة / “التزوير”، “الاستعمال” و”عدم سداد ثمن السيارة”، هذه التهم الذي وجهها المحامي بلال عبدالغني محامي رامي بركات لكريم إبن منى عبد الغني، والسبب هو تصرفه وبيعه أحد سيارات الراحل هيثم زكي بعدما أكد بأنه إشتراها من الراحل قبل وفاته.

يذكر أن هيثم أحمد زكي (4 أبريل 1984 – 7 نوفمبر 2019)، ممثل مصري، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، كانت بدايته الفنية عام 2006 مع فيلم حليم وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، توفي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عام.