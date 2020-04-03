لعيبي : انخفاض اسعار النفط اربك الوضع العراقي في ظل جائحة كورونا

(المستقلة)/ نريمان المالكي /.. مع اجتياح فايروس كورونا المستجد لدول العالم ، أثار انهيار أسعار النفط واستمرار الازمة بين روسيا والسعودية، ذعر الأسواق العالمية مما اثرعلى الاقتصاد العالمي والطلب على النفط ، وذلك بطبيعة الحال انعكس ايضا بالسلب على الاقتصاد العراقي الذي يعد النفط العصب الاول لموارده .

وزير النفط السابق وعضو مجلس النواب حاليا جبار لعيبي اوضح لـ (المستقلة) ان ” الازمة النفطية الحالية التي انعكست تأثيراتها على العراق تزامنت مع ثلاث عوامل مهمة” ، اولها ” تفشي مرض فايروس كورونا وما تحتاجه من اموال طائلة لمعالجة ومحاربة تفشي هذا الفيروس” .

واشار الى أن العامل الثاني ” يخص ازمة اوبك والخلاف بين روسيا والمملكة العربية السعودية الذي سبب وجود فائض بالمعروض النفطي في الاسواق العالمية الذي تعدى اكثر من 32% من الطلب اذ تزامن مع انخفاض اكثر من 35% على انخفاض الاستهلاك” .

واضاف اما العامل الثالث ” هو قيام السعودية بزيادة الانتاج وكمية التصدير “.

و بين لعيبي ان ” ما يخص انعكاس هذه الازمة على العراق هو امر مربك لوجود عوامل اخرى تربك الوضع العراقي من وضع سياسي ضبابي ووضع اقتصادي ضعيف اضيفت لهما ازمة تفشي مرض فيروس كورونا ” ، مشيرا الى ان ” ايرادات الاقتصاد العراقي انخفضت الى اكثر من 45% بسبب هذه الاوضاع ، حيث كان معدل صادرات العراق اكثر من اربعة مليارات دولار شهريا قبل الازمة اما الان فمعدل الصادرات لا يتعدى المليارين دولار ” .

وأكد انه ” من المهم ان يصمد العراق امام هذه الهجمات المتمثلة بانخفاض اسعار النفط ومرض كورونا من خلال اخذ درس جوهري وكبير من هذه التحديات خصوصا في الجانب الاقتصادي ”

وبين ان ” العراق ودول مثل نيجيريا وفنزويلا لا تجد عندها مصدات اقتصادية اولية تحميها من تذبذب اسعار النفط والحالات الحادة التي ينتجها انخفاض الاسعار ” .

مشددا على ضرورة أن يكون للعراق “طاقة احتياطية لان السوق الان مفتوح في تصدير النفط مثل ما تعمل به المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة على العكس من العراق بسبب محدودية انتاجه اضافة الى وجود بعض الحقول المغلقة كحقل الغراف “،منوها الى ان ” الطاقة الاحتياطية تخفف على الاقتصاد الاتحادي في هذه الازمات “.

وتابع بالقول ان ” هذه الدول التي ذكرت ومن ضمنها العراق ليس لديها تشعب اقتصادي غير النفط تتكأ عليه وتحميها في مثل هذه الظروف مجتمعة ” .

واوضح لعيبي ان ” العراق يصرف على استيراد المشتقات النفطية حوالي 4.5 مليار دولار سنويا، بدل ان نزيد من طاقة التصفية لدى مصافينا ونصدر بنفس هذا الرقم لخارج العراق وهذا الحال منذ العام 2003 مازلنا نستورد مشتقات نفطية “، مبينا انه اثناء قيادته لوزارة النفط عمل على “رفع طاقة التصفية بحدود 50% ” .

وبشأن الحلول للازمة الاقتصادية قال لعيبي ” ان من اهم الحلول الاخرى التي يجب ان تدعم الاقتصاد العراقي هو استثمار الغاز الحر او المحترق الذي تقدر قيمة خسائره سنويا من خمس الى ستة مليارات دولار وهذه لو استثمرت ستكون سيولة مالية كبيرة تعود للدولة وتدعم الاقتصاد الاتحادي بدلا من هدره بالحرق “.

واضاف ” من الحلول الاقتصادية المهمة الاخرى هو التركيز على اعادة وتطوير الصناعات التحويلة منها على سبيل المثال البتروكيمياويات والمصافي وغيرها من الصناعات التي اهملت ولم تهتم بها الحكومات المتعاقبة منذ ثمانينات القرن الماضي لحد الان وعدم تطويرها وهيكلتها وابقائها متخلفة نوعا ما وضعيفة “.

وتوقع لعيبي ان ” تتعافي سوق النفط خلال شهرين او ثلاث وعودة اسعار النفط اضافة الى الامل في الانتهاء من ازمة انتشار هذا الفيروس ولكن الاهم اخذ الدرس من هذه التحديات “.

وتذبذبت اسعار النفط خلال الاسبوع الحالي لتتراجع مرة اخرى يوم الاربعاء الماضي ، إذ تفاقمت مخاوف تخمة المعروض بفعل ارتفاع فاق التوقعات في المخزونات الأمريكية واتساع هوة الخلاف داخل أوبك بين روسيا والمملكة العربية السعودية .

وحذر مسؤولون ومشرعون عراقيون في تدوينات وتصريحات صحفية من أن العراق سيُضطر للتخلي عن معظم مشاريع التنمية والطاقة واللجوء للاقتراض من الخارج لضمان قدرته على دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتسديد قيمة وايرادات الغذاء إذا استمر هبوط أسعار النفط .