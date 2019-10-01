لعيبي : الحكومة تسعى لإقامة مشاريع مهمة للنهوض بالواقع الخدمي في كربلاء

(المستقلة) … بحث وزير النقل عبد الله لعيبي مع رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية حسين اليساري، إنشاء مرآب كربلاء الكبير، وأكد لعيبي أن الحكومة العراقية تسعى لإقامة مشاريع مهمة واستراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي في كربلاء.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “وزير النقل عبد الله لعيبي استقبل رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب حسين اليساري في مقر الوزارة لمناقشة خطة نقل الزائرين خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.

وأضاف البيان، أن “لعيبي بحث خلال اللقاء توسيع مشاريع النقل في محافظة كربلاء المقدسة من خلال إنشاء مشاريع خاصة للنقل وإنشاء مرآب كربلاء الكبير مع مراعاة عامل الوقت في إنجازه”.

وأكد اليساري، بحسب البيان، أن “من واجباتنا في البرلمان تشخيص المعوقات ودفع عجلة تنفيذ المشاريع نحو الأمام باسلوب النقد الهادف وبالوقت ذاته هناك جهود كبيرة يجب أن تشكر بذلتها وزارة النقل خلال ملف تفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام وكذلك ملف الزيارات المليونية التي اتسمت فيها ملاكات وزارة النقل خلال فترة لعيبي بالخبرات المتراكمة على الرغم من اكتظاظ أعداد الوافدين صوب المدن المقدسة في البلاد سنوياً”.

وتابع اليساري، أن “هناك آمالاً كبيرة بالمسؤولين ذوي النزاهة والمهنية والذين اعتدنا على رؤية إنجازاتهم على أرض الواقع ولا يدخرون جهداً الا ويقدموه خدمة لأبناء هذا البلد”.

من جانبه، ثمن لعيبي “المواقف الداعمة لعمل الوزارة من قبل اليساري”، مشيراً إلى أن “الحكومة العراقية تسعى لإقامة مشاريع مهمة واستراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي في كربلاء المقدسة”.