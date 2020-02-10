لعنة الإصابات تضرب صنداونز قبل مواجهة الأهلي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تلقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ضربة موجعة، بإصابة اللاعب توبوجو لينجرمان، بعد يومين فقط من إصابة زميله ثابيلو مورينا، وذلك قبل أيام من مواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وقال بيتسو موسيماني مدرب صنداونز في تصريحات نقلها موقع kickoff الجنوب أفريقي إن لينجرمان تعرض لإصابة قوية، وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 14 يوما، ما يثير الشكوك حول احتمالية لحاقه بلقاء الأهلي.

وأضاف: «سيعمل لينجرمان بقوة مع الجهاز الطبي للحاق في أقرب وقت ممكن، بجانب زميليه ريفالدو كويتزي وأوبا مانيسا».

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وكان صنداونز قد أعلن في وقت سابق خضوع ثابيلو مورينا لجراحة ناجحة، بعد تعرضه لكسر وتليف في أربطة الكاحل، غير أن موعد عودته لا يزال غير محدد.

ويستعد صنداونز لمواجهة مضيفه الأهلي يوم 29 فبراير/شباط الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا، في الأسبوع الأول من مارس/أذار المقبل.