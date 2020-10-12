لعدم حضوره.. فضل شاكر يهنئ نجله بزفافه عبر السوشيال ميديا

المستقلة/منى شعلان/ يحتفل الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، بزفافه، على “كاترينا مراد”، والذى يقام حاليا فى بيروت وتحديدا بأحد الفنادق الكبرى .

ونشر فضل” صورة نجله مع زوجته، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق: “مبروك حبيب بابا .. الله يسعد قلبك، ويرزقك بالذرية الصالحة”.

وتغيب فضل شاكر عن حضور حفل زفاف نجله لعدم تمكنه من السفر إلى لبنان، ولكنه سجل أغنية بصوته بعنوان زفة لتكون هدية للعروسين.

وكان محمد شاكر، قد أعلن خطبته عبر حسابه على إنستجرام، يوم 21 نوفمبر 2017، حيث نشر صورة يده، إلى جانب يد فتاة، وهما يضعان خاتمي الخطوبة، وعلق: “روح نادرة جدًا.

والعروس هي كاترينا أيمن مراد، طالبة هندسة في تصميم المجوهرات، تصغر محمد بثلاث سنوات، تبلغ من العمر 22 عامًا، وهي من منطقة شحيم قضاء الشوف، ووالدها يعمل مهندسًا بدولة قطر.

يذكر أن محمد شاكر، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان “خلصت القصة”، على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وهي من كلمات زياد شديد وألحان شادي جارور، وتوزيع رواد همدر ومكس وماستر روجيه أبي عقل.