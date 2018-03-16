لطيفة تكشف عن أسوأ صفاتها

(المستقلة)..قالت الفنانة لطيفة إنها تحب الرجل الوفي الذي لدية انتماء كامل سواء لوطنه أو لعائلته أو لجبيبته.

وأضافت في لقاءها مع برنامج “ستار شو” المذاع علي “الشرق الأوسط”، أن الوفاء لا يتجزأ، مثل المبادئ، لذلك إذا كان الرجل لديه انتماء لبلده سيكون بالطبع لديه انتماء ووفاء لحبه .

وكشفت لطيفة أن أسوأ صفاتها هي الطيبة التي تسببت لها في العديد من المشاكل، وجعلت الكثيرون يخدعوها، قائلة “التقدير خسرنا كتير “.

من جانب آخر تسلمت لطيفة جائزة أفضل مطربة عن مجمل أعمالها وعن ألبومها الأخير “فريش”، من إذاعة الشرق الأوسط، واحتفلت مع مقدمي البرنامج خالد شاهين وأمل منير، بهذه المناسبة، مؤكدة أنها دائما تبحث عن الأفضل.

يذكر أن ألبوم “فريش” طرح فى أواخر أغسطس الماضي حصرياً على “عالم المزيكا” بالتعاون مع شركة Vodafone، وبعدها أصبح متواجداً عبر تطبيقي iTunes، و “أنغامي”، وموقع YouTube.