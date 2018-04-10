لطيفة تفشل في الصلح بين أحلام و فنان تونسي

(المستقلة).. قال الفنان التونسي شمس الدين باشا لإذاعة (موزايك) التونسية ان الفنانة لطيفة اتصلت به من اجل ان تصالحه مع الفنانة احلام، التي قالت انها ستقاضيه وتسجنه بعد هجومه عليها بسبب المشتركة التونسية التي ادعت ان احلام رفضت انضمامها لبرنامج (ذا فويس) بسبب وزنها.

وقال شمس الدين انه يرفض الصلح معها، وكما قالت هي لا للصلح هو ايضا يقول لا للصلح، حسب موقع الفن.

ورد على احلام التي اشارت الى أنه تسلق على أكتافها ليحصل على شهرة في الخليج قائلا انها ايضا تسلقت على أكتافه لتحصل على شهرة في تونس، وانه في تونس اكثر شهرة منها، وان كان لديها حفلة في قرطاج وحفلة له، الجمهور سيحضر حفله هو وليس حفلها.

كما وان الشعب التونسي يعرف اغنية واحدة لها منذ عشرين عاما، ولا يشرفه ان تأتيه الشهرة عن طريقها.

وسخر من وجود احلام على كرسي صابر الرباعي في برنامج (ذا فويس)، متسائلا اين ثقافة صابر الفنية من احلام التي لا تعرف شيئا، مشيرا الى ان صوتها متواضع

ورفض ان يقدم اعتذارا لها عما بدر منه، ولكن قدم اعتذار للشعب التونسي اذا كان انزعج من كلامه، وأكد انه استدعي للتحقيق معه بناء على دعوى احلام.