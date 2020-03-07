لطيفة تروي موقفا مرعبا تعرضت له

المستقلة /أفصحت المطربة التونسية، لطيفة لجمهورها، الجمعة، عن موقف تعرضت له أثار الشكوك بداخلها.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إنه عقب إصابتها ببرد، حبست نفسها في غرفتها لمدة أسبوع، وأرغمت كل من في منزلها على ارتداء الكمامة الطبية، لكي لا تنتقل العدوى إلى والدتها.

وتابعت لطيفة أنها شفيت من مرضها بفعل تناولها للأدوية والأعشاب الطبيعية، وتأكد لديها عدم إصابتها بـ”كورونا”، لعدم ارتفاع حرارتها (من أبرز أعراض الفيروس التاجي) وتبين أنها أصيبت بالبرد بسبب الهواء البارد الصادر من جهاز التكييف الموجود في استوديو التسجيل.

ثم دعت لطيفة متابعيها لعدم الخوف من إصابتهم بنزلة برد عادية، قائلة: “محدش منكم يخاف من شوية برد يجيله”.

وأخيرا قدمت لطيفة نصائحها للوقاية من فيروس “كورونا”، وهي استعمال كل مواد التعقيم، وارتداء الكمامة الطبية، والحرص على التعرض للتهوئة طوال الوقت، وأخيرا تناول البخور والأعشاب.