لص يعتذر ويدفع ثمن المسروقات بعد 40 عاماً

(المستقلة)… فوجئ القائمون على مركز تسوق بريطاني كبير بقصاصة من الورق تتضمن رسالة مجهولة المصدر ومعها خمسة جنيهات (6.6 دولار أميركي)، ليتبين أن هذه الأموال ليست سوى “توبة متأخرة” من لص سرق قطعتي شوكولا من المتجر قبل أربعين عاماً وأراد اليوم سداد ثمنها.

وتلقى متجر “وول ورثس” في مدينة ليفربول الإنجليزية مؤخراً رسالة اعتذار مكتوبة بخط اليد على قصاصة من الورق ومعها خمسة جنيهات استرلينية، حيث كتب صاحب الرسالة المجهول إنه اضطر لسرقة قطعتي شوكولا قبل أربعين عاماً وإنه يعتذر عن فعلته تلك، أما الخمسة جنيهات المرفقة فهي ليست سوى ثمن تلك الشوكولا التي امتدت لها يده في ذلك الحين.

وكتب اللص التائب في رسالة اعتذاره التي حصلت “العربية نت” على نسخة منها يقول: “أنا سرقتُ قطعتين من الشوكولا من متجر وول ورثس في مركز التسوق هذا في العام 1975 عندما كنتُ ولداً صغيراً”.

وأضاف: “أنا أعتذر عن ذلك، فلم أكن أعرف أي شيء أفضل حينها، وهنا تجدون الأموال التي أنا مدين لكم بها”، في إشارة إلى ثمن قطعتي الشوكولا المسروقة قبل أربعة عقود.

لكن متجر “وول ورثس” الذي كان موجوداً في مركز التسوق قبل أربعين عاما لم يعد موجوداً في المكان حالياً، حيث أغلق أبوابه منذ سنوات طويلة، لكن مركز التسوق الذي يُدعى (Belle Vale Shopping Centre) هو الذي تلقى الرسالة ومعها النقود، فيما قالت جريدة “ديلي ميرور” البريطانية إن إدارة المركز قررت التبرع بهذه الجنيهات الخمسة لصالح جمعية خيرية تقدم خدماتها للأطفال.

ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي قرأته “العربية نت” عن متحدث باسم مركز التسوق قوله: “من الرائع أن نرى عملاً طيباً مثل هذا يعيد لنا الثقة بالإنسانية”.

وأضاف المتحدث إن “مركز التسوق يريد أن يبعث بالشكر لهذا الشخص الذي أرسل الاعتذار والمال، ويبلغه بقبول اعتذاره”، وتابع: “إنها رسالة إيجابية وتستحق أن تنتشر بين الناس”.(النهاية)