لصور مميزة.. إليك بهذا التطبيق

(المستقلة) … يختص تطبيق KUNI Analog، أحد تطبيقات تحرير الصور والمتاحة حصراً على نظام التشغيل أندرويد، بتقديم الفلتر الاحترافي Light Leak، ويمكن معه بسهولة تحرير الصور الخاصة بك ومنحها نظرة فنية مذهلة.

ويملك التطبيق أكثر من 60 تأثيراً مختلفاً، كما يضم عدداً من الفلاتر، أهمها تأثير 3D لانحراف اللون، وتأثير تصفية الألوان، وتأثير Grain، فضلاً عن ميزة طبع التاريخ على الصور بلون وحجم مخصص.

كذلك لا يملك التطبيق كاميرا لالتقاط الصورة وتحريرها مباشرة فقط، بل هناك مربع استيراد الصور من المعرض أيضاً. ويتميز التطبيق بخلق صور جميلة مع تسرب الضوء وتاريخ الطوابع والسيطرة الكاملة على المرشحات.

وتحوي النسخة المجانية من التطبيق على إعلانات، يمكن التخلص منها داخل KUNI Analog عن طريق شراء النسخة الكاملة بسعر 0.99 دولار.

يشار إلى أن التطبيق متوفر على متجر غوغل بلاي.