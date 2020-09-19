لسبب غريب.. نجم شهير يحاول قتل جون ترافولتا

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن قيام النجم العالمي جيمي ووكر، بإجراء مقابلة مع سلسلة “Showtime” الجديدة، ضمن فيلم وثائقي، يحمل اسم “The Comedy Store”، روى من خلالها عن حادث غريب يخص صديقه النجم الراحل فريدي برينز، والنجم العالمي جون ترافولتا.

وكشف جيمي ووكر “73 سنة”، أن الغيرة الفنية اشتعلت بين صديقه النجم الراحل فريدي برينز، وجون ترافولتا “66 سنة”، وذلك بسبب استبدال صورة فريدى، بصورة ترافولتا ، على غلاف مجلة “Teen magazine”، في سبعينيات القرن الماضي ، لكون ترافولتا أكثر شهرة منه حينها.

وأوضح “ووكر” أن “برينز” حاول قتل جون ترافولتا بسبب هذه الواقعة، مؤكدًا أن فريدي برينز، تحدث معه عبر الهاتف وأخبره بنيته في ذلك، لأنه رأى أنه أكثر نجومية من ترافولتا، في ذلك الوقت.

وأشار “ووكر” إنه توجه بالسيارة مع “برينز” إلى شقة “ترافولتا”، لكن لحسن الحظ لم يكن الأخير متواجدًا فيها، لافتًا إلى أنه على الرغم من ذلك فقام فريدي برينز، بإطلاق 3 طلقات على باب شقة جون.

وقال جيمي ووكر، إن جون ترافولتا لم يعلم بتلك الواقعة حتى الآن لأنه لم يكن متواجدًا، إذ مازح قائلًا: “جون ترافولتا يتساءل لنفسه حتى يومنا هذا عما حدث لباب منزله”.

وتوفي برينز بطلق ناري في عام 1977 عندما كان عمره 22 عامًا فقط ، وهو والد الممثل الشهير فريدي برينز جونيور.