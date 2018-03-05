لدى استقباله امينه العام..العبادي يؤكد أهمية التعاون مع (الناتو)

(المستقلة).. أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله، اليوم الاثنين، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أهمية التعاون مع حلف الناتو لمحاربة الارهاب.

وقال العبادي ان ما حققناه من انتصار كبير وحقيقي على عصابات داعش يجب الحفاظ عليه والقضاء على الوجود الآيدلوجي للارهاب وان نستمر بملاحقته، مبينا ان التعاون بين العراق والناتو مهم في هذا المجال.

فيما ذكر ستولتنبرغ ان اللقاء مع العبادي كان مثمراً جدا ، مضيفا : “نحن فخورون بالنصر العراقي على داعش وهو نصر للعالم اجمع”.

و اضاف “اننا نقوم بتدريب القوات العراقية ومستمرون بدعم العراق ومساندته والتعاون معه في التدريب وبناء الاكاديميات العسكرية والتزويد بالخبرات”.

واشار الى ان العراق كان في الخطوط الامامية لمحاربة الارهاب و”اننا معجبون جدا بانتصاراته ونشكر العراقيين على ما بذلوه من تضحيات في محاربة الارهاب”.