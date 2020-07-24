لحظة نقل أمير الكويت للطائرة – فيديو

تداول مغردون على “تويتر” فيديو يوثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا لتقله إلى الولايات المتحدة.

وغادر أمير الكويت، فجر اليوم الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت أجرى يوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

وفي سبتمبر الماضي، أجرى أمير الكويت فحوصات طبية خلال زيارة للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض آنذاك، أن اجتماع الأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تأجيله.