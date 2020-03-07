لجين عمران تقتحم مجال التمثيل

المستقلة /أعلن المنتج الفني، صادق الصبّاح، الجمعة، عن خوض الإعلامية السعودية، لجين عمران، مجال التمثيل.

وغرد الصبّاح عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنه تم توقيع عقد حصري مع لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأعمال الفنية قريبا.

من جانبها، علقت لجين عمران على تعاقدها على أول أعمالها في مجال التمثيل: “الفخر لي وإن شاء الله بداية تعاون مثمر للجميع”.

وعملت لجين عمران كمقدمة برامج في عدة محطات، وزاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”، كما أنها تقدم حاليا برنامج بعنوان “مسايا لجين”، المذاع على فضائية “إس بي سي” السعودية.

كما أن لجين عمران دائما ما تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريداتها على “تويتر”، التي تحمل رأيها في العديد من القضايا الاجتماعية.