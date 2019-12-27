لجين عمران تخطف الانظار بإطلالة أنيقة

(المستقلة)..نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى أحدث ظهور لها.

وظهرت لجين عمران بجيب أنيق باللون الأسود، وبلوزة باللون الأصفر، وتركت شعرها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.

واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت من جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.

واشتهرت الإعلامية السعودية بأنها من الأسماء التى عرفت بأناقة ورقي إطلالاتها، فى مختلف المناسبات فدائما نجدها أنيقة في الحفلات والمناسبات بأسلوب راقي وترينها مرة أخرى بإطلالة ناعمة وستايل عصري وبسيط.

وعادت الإعلامية السعودية للظهور عبر شاشة التلفزيون من خلال برنامج جديد يحمل اسم “مسايا لجين”، والذي يُعرض على قناة SBC السعودية، وينتمي إلى فئة البرامج العائلية ويناقش قضايا اجتماعية مهمّة.