لجنة وزارية تزور مراكز شرطة ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/… باشرت لجنة من وزارة الداخلية بزيارة عدد من مراكز الشرطة في محافظة ميسان لغرض تقييم العمل الأمني والإداري فيها.

وقال بيان عن قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت عملها منذ الأمس بزيارة مركز شرطة البلدة لغرض متابعة وتقييم الأداء الأمني والإداري ومعالجة التحدّيات للوصول الى تقديم أداء متميز ينسجم مع سياسة وزارة الداخلية وتطلعاتها في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن لجنة استمعت إلى إيجاز مفصل لعمل المركز وباقي شعب المقر ،كما اطلعت على عمل و واجبات مراكز الشرطة ونسبة تنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء وحسم القضايا التحقيقية ضمن السقف الزمني المحدد لها كونها من حقوق المواطن، فضلاً عن الأمور الإدارية الأخرى.

واوضح البيان أن اللجنة زارات ايضا مراكز شرطة المجر الكبير، والكحلاء، ومفاصل وتشكيلات افواج الطوارئ لذات الغرض، إضافة الى مقر مديرية شؤون الافواج .

ونقل البيان عن اللجنة شكرها لعمل وتنفيذ الواجبات المناطة بهم وبكل دقة ومهنية .