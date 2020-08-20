لجنة : وزارة المالية ترفض تقديم ورقتها الاصلاحية وهي تعمل بدون غطاء قانوني

المستقلة /- اتهم مقرر اللجنة المالية النيابية ، وزارة المالية بالتنصل عن الاجابة بشأن تقديم ورقتها الاصلاحية، مشيرة الى ان الوزارة اصبحت تعمل من دون غطاء قانوني.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان “موافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض جاء بعد اصدار قرار يلزم الحكومة ارسال مشروع موازنة عام 2020″، مبينا ان “الاقتراض الخارجي متوقف منذ موازنة العام 2019 بسبب خطورته وما يحمله من اعباء مالية على العراق في الامد البعيد، لذا كانت الموافقة مشروطة بتقديم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما”.

واضاف ان “العراق بلد غني وهناك موارد عدة يمكن استغلالها، الا أنها تعاني من سوء ادارة وعدم سيطرة الدولة عليها، فضلا عن هدر الايرادات العامة للبلد”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية تجتمع بشكل مستمر على إعداد ورقة إصلاحية، وقد تم انضاج بعض المقترحات ونحن بانتظار ورقة وزارة المالية التي لا تزال تتنصل عن الاجابة ، فضلا عن عدم حضور الاجتماع، الذي أعدته اللجنة المالية النيابية على تطبيق الاون لاين”.