لجنة نيابية  تؤكد وجود  850  الف عامل أجنبي في العراق

المستقلة / علي النصر الله / .. أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية ، اليوم الاثنين ، إن ” 850 الف عامل أجنبي يعمل في العراق ، في الوقت الذي يجب ان تكون فيها الأولوية في فرص العمل للعامل العراقي الذي لا يقل خبرة وكفاءة عن العامل الاجنبي “.

وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) ان اللجنة استضافت وزير التخطيط خالد بتال نجم والكادر المتقدم في الوزارة لبحث خمسة محاور رئيسية .

وأوضح ، تضمنت ” المنهاج الوزاري الخاص بوزارة التخطيط ، الموازنة الاستثمارية ، ملف المستشفيات التركية ، المشروع الوطني لتشغيل الشباب و التعداد العام للسكان والمساكن “.

واشار كما “ناقشت اللجنة مسألة التعداد السكاني ، واهمية توفير التخصيصات اللازمة لإجرائه في اقرب وقت ممكن ليكون للدولة قاعدة بيانات بشأن السكان والمساكن ، كون آخر تعداد شامل للعراق جرى عام ١٩٨٧ ، فضلا عن ضرورة الإسراع بعملية التوصيف الوظيفي وتحديد رقم لكل موظف في الدولة العراقية .

و أضاف طرحت “اللجنة مسألة العمالة الاجنبية حيث بلغ عدد العاملين الأجانب في العراق ٨٥٠ الف عامل في الوقت الذي يجب ان تكون فيها الاولوية في فرص العمل للعامل العراقي الذي لا يقل خبرة وكفاءة عن العامل الاجنبي وان هذا الملف لا يخلو من قضايا الفساد “.