لجنة دراسة المنهاج الوزاري النيابية تعقد اجتماعها الأول

(المستقلة)..ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الخميس الاجتماع الاول للجنة دراسة ومناقشة المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، بحضور عدد من النواب والمستشارين .

وتدارس المجتمعون مجمل تفاصيل المنهاج الحكومي ” المقتضب ” ، والتركيز على محتواه الخاص بمعالجة التحديات التي تعصف بالبلاد .

واكد الكعبي حصول اتفاق من اللجنة النيابية على تضمين عدد من المقترحات في البرنامج الوزاري المقدم من الكاظمي ، مشيراً الى ان ابرز الاولويات والركائز التي حددتها اللجنة تخص قانون الموازنة وازمة كورونا والانتخابات المبكرة و معالجة الازمة الاقتصادية والصحية الطارئة ، اضافة الى اولويات التشريع واطر مكافحة الفساد وتشجيع القطاع الصناعي والزراعي وتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص وامور مهمة اخرى .