لجنة دراسة المنهاج الحكومي تضع ملاحظات على المنهج الذي قدمه علاوي

(المستقلة)…. أعلنت لجنة دراسة المنهاج الحكومي عن وضع ملاحظات حول بعض البنود التي وردت في المنهاج الوزاري لحكومة محمد توفيق علاوي.

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “لجنة دراسة المنهاج الوزاري ستعقد غداً اجتماعاً ثانياً لإكمال تقرير البرنامج الحكومي وإرسال نسختين لمجلس النواب للتصويت عليه في جلسة منح الثقة يوم غد الخميس”.

وأضاف أن “اللجنة وضعت جملة من الملاحظات حول بعض البنود التي وردت في المنهاج الوزاري فيما تم التأكيد على تثبيت الأمن والاستقرار في العراق وإكمال متطلبات العملية الانتخابية من أمور لوجستية وتخصيصات مالية لإجراء انتخابات مبكرة”.

وأشار إلى أن “اللجنة تدرس المنهاج الحكومي بصورة مهنية بعيداً عن أي خلفيات سياسية كما ابتعدت عن أي تجاذبات”.

ولفت إلى أن المنهاج الحكومي للرئيس المكلف تضمن خطوطاً عامة فيما سيتم إعداد برنامج تفصيلي بعد منح الثقة ومباشرة الوزراء”.

وعقدت لجنة دراسة المنهاج الحكومي، الثلاثاء، اجتماعها الأول لبحث المنهاج الوزاري الذي أعدته الحكومة المكلفة والمزمع منحها الثقة خلال جلسة استثنائية سيعقدها مجلس النواب يوم غد الخميس.(النهاية)