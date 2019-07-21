لجنة حكومية: المباشرة بتسهيل دخول العجلات المتوجهة إلى صالة مطار بغداد

(المستقلة) … أعلنت اللجنة الحكومية المشكلة لتسهيل إجراءات رفع الحواجز الكونكريتية عن مطار بغداد، الأحد، المباشرة بتسهيل دخول العجلات المتوجهة إلى صالة المطار وفك الاختناقات المرورية.

وقال رئيس اللجنة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “لجنة الأمر الديواني ٢٤٧ برئاسة السكرتير العسكري باشرت بتسهيل دخول العجلات المتوجهة إلى صالة المطار وفك الاختناقات المرورية، وسيتم خلال ١٠ أيام إيجاد مداخل أخرى بعيدة عنه، والعمل جارٍ في شارع ابو غريب بالتنسيق مع الدوائر الخدمية خدمةً للمواطنين”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أصدر، في السابع من الشهر الحالي، الأمر الديواني المرقم 247 والذي يقضي بتشكيل لجنة حكومية لـ”تسهيل إجراءات رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد لتقليل الزخم والاختناقات المرورية وتسهيل حركة عجلات المسافرين”.

وكان وزير النقل عبد الله لعيبي أعلن، الخميس (11 تموز 2019)، عن بدء “الخطوات الفعلية” للمباشرة بإزالة الحواجز وتوسعة شارع مطار بغداد الدولي.