لجنة تعديل الدستور : لم نجتمع أو نناقش أي فقرة منذ عدة شهور

المستقلة /- كشفت لجنة تعديل الدستور، اليوم الاحد، انها لم تجتمع أو تناقش أي فقرة منذ عدة شهور، على الرغم من أن أحد أهم مطالب المتظاهرين هو تعديل فقرات معينة بالدستور.

وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا في تصريح صحفي ، إن “لجنة تعديل الدستور النيابية لم تجمتع منذ عدة اشهر واغلب الاعضاء لم يناقشوا التفاصيل منذ العطلة التشريعية النيابية”.

وأضاف أن “28 مادة من المواد الدستورية تحتاج إلى تعديل وتصحيح من اصل 143 مادة في الدستور ومن المفترض أن يتم تعديلها او الاضافة عليها او إعادة صياغتها قانونيا”.

وأشار كنا إلى أن “احد مطالب المتظاهرين هو تعديل الدستور ولا يمكن ضياع تلك الحقوق رغم الحديث عن انتخابات مبكرة وتفاصيل الدعايات المبكرة”.

يذكر أن أحد أهم مطالب المتظاهرين هو تعديل فقرات معينة بالدستور تمهيدا لانتخابات مبكرة، بما يتناسب وعدم ضياع الحقوق.