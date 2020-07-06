لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية للاستخبارات للتحقيق في اغتيال الهاشمي

(المستقلة).. أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى لمتابعة الإجراءات المتعلقة بعملية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة ببغداد .

وقال بيان عن الوزارة ان وزير الداخلية عثمان الغانمي امر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير عام الاستخبارات ومدير مكافحة اجرام بغداد تتولى التحقيق في حادث الاغتيال والوصول الى الجناة

وأضاف كما أمر الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وعضوية مديرية التفتيش المهني والإداري ومديرية عمليات الوزارة بحق القطعة الأمنية الماسكة للأرض في موقع الحادث.

وأشار الى أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات لكل مفارزها ونقاط التفتيش التابعة لها تقضي بتفتيش سائقي الدراجات خاصة إذا كانوا شخصين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجزهم مع الدراجة اذا كانوا حاملين سلاح، منوها الى أن توجيهات الوزارة لقطعاتها قد منعت المنتسبين من ركوب الدراجات والتوجه بها إلى مقرات العمل وهم حاملين السلاح.