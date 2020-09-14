لجنة : اية تعيينات خارج مجلس الخدمة الاتحادي باطلـة ومخالفة للدستور والقانون

المستقلة /- اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، ان اية تعيينات في دوائر الدولة خارج اطار مجلس الخدمة الاتحادي هي تعيينات باطلة ومخالفة للدستور والقانون .

واشار عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني ، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، الى وجود درجات وظيفية ناتجة من شواغر المتقاعدين بنحو 240 الف درجة ستضاف الى موازنة العام المقبل ، مبينا ان ” هذا العدد حقيقي ، ناتج عن تطبيق قانون التقاعد الموحد وحركة الملاك في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة “.

واضاف ان ” غياب العدالة في التعيين هو القاسم المشترك لدى الاوساط النيابية التي تتخوف من استثمار هذه الدرجات من قبل القوى السياسية المتنفذة التي تهيمن على الوزارات والمناصب المهمة في السلطة مع قرب اجراء الانتخابات المبكرة “، داعيا الحكومة الى وضع هذه الدرجات تحت تصرف مجلس الخدمة الاتحادية، وان تكون التعيينات حصرا من خلال هذا المجلس الذي نص عليه الدستور وصوت مجلس النواب على تشكيله وباشر عمله منذ ثمانية اشهر .

واوضح ان ” وزارة المالية هي الجهة المعنية بضمان التخصيصات المالية لهذه الدرجات في موازنة 2021 وعدم تاثيرها على مقدار العجز “، عادا ذلك في مقدمة ماستعرضه وزارة المالية ضمن مسودة الموازنة المقبلة .