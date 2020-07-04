لجنة : المنافذ تحقق إيرادات سنوية 10 مليارات دولار والمستحصل منها مليار واحد

(المستقلة)… صرّح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي بأن المنافذ الحدودية في العراق تحقق إيرادات مالية سنوية ما مقداره 10 مليارات دولار ولكن المستحصل منها مليار واحد فقط.

وقال الفيلي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “نشدد على اتخاذ الحكومة خطوات سريعة واجراءات فاعلة في تحصيل ايرادات المنافذ التي يشكل مقدارها الواقعي مالا يقل عن عشرة مليارات دولار على الأقل سنويا ولكن المتحصل منها فعليا لايتجاوز مليار دولار .”

وأوضح عضو اللجنة ان “ايجاد حلول لهذا المرفق الاقتصادي لايقتصر على توفير ايرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني ومايلازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشباب العراقي وإيقاف تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد “.

واضاف الفيلي ” ناهيك عن كون نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة ودوائرها ويحفزها لاعتماد أنشطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة” .

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد حذر في تصريحات في نهاية شهر حزيران الماضي، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه “صدمات لن يكون قادرا على معالجتها” ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر “لعامين”. (النهاية)