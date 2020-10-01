مواجهة من العيار الثقيل بين الشرطة والزوراء بقرعة الدوري العراقي

مواجهة من العيار الثقيل بين الشرطة والزوراء بقرعة الدوري العراقي

المستقلة/ – اسفرت قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم 2020/ 2021، عن مواجهة من العيار الثقيل بين الشرطة والزوراء في قمة الجولة الاولى من المسابقة.

وسحبت القرعة اليوم في قاعة المحطة وسط بغداد بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وممثلي جميع الأندية.

وفيما يلي مواجهات الجولة الأولى في الموسم الجديد:

الزوراء * الشرطة

الكرخ * زاخو

الطلبة * نفط الجنوب

القوة الجوية * الكهرباء

اربيل * امانة بغداد

الميناء * الحدود

النفط * الصناعات الكهربائية

النجف * الديوانية

القاسم * نفط ميسان

السماوة * نفط الوسط