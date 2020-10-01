لجنة العمل : 100 مليار دينار قروض للشباب العاطلين عن العمل

المستقلة/ سرى جياد/ اعلن نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب حسين عرب عن قرب اطلاق 100 مليار دينار توزع كقروض للعاطلين عن العمل.

وقال عرب لـ المستقلة ان البنك الدولي منح العراق 80 مليون دولار لتوزع كقروض للعاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات.

واضاف ان قيمة تلك القروض تبلغ 100 مليار دينار عراقي ستوزع كقروض بحدود 8 ـ 10 ملايين دينار لكل شاب بعد تقديم ذلك عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

عرب اكد ان الهدف من هذه القروض هو تحريك سوق العمل وعدم التركيز على القطاع العام والوظائف من خلال توفير الكثير من فرص العمل في القطاع الخاص.