لجنة الطاقة الوزارية تعقد اجتماعا برئاسة العبادي

(المستقلة)..ترأس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية.

وجرى اثناء الاجتماع مناقشة واتخاذ قرارات لعدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومنها برنامج الصيانة الطويلة الامد مع شركة جي اي لصيانة الوحدات الغازية، وكذلك مناقشة التريث بقرار لجنة الطاقة بخصوص اسعار زيت الوقود المجهز للمعامل.

كما تم بحث فعاليات حفر ثلاث آبار غرب القرنة 2 وانبوب نقل الغاز الايراني الى محطات الانتاج في البصرة، اضافة الى مناقصة تصميم وانشاء ضفاف العزل في حقل الغراف.

واتخذت اللجنة عددا من القرارات الاخرى، اضافة الى متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة.