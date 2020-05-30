لجنة الصحة والسلامة تصدر عدة قرارات مهمة منها فرض الحظر الشامل لمدة أسبوع

( المستقلة)…. أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قرارات عدة منها فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع، وفيما وجهت بشدة الإجراءات الأمنية داخل المناطق الشعبية، أكدت على ضرورة إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل .

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخلية الأزمة النيابية“.

وأثنى الكاظمي، في بداية الاجتماع، على “الجهود المتميزة للكوادر الصحية التي تقف في خط التصدي الأول لمواجهةخطر جائحة كورونا، وهم يقفون كالمحارب في مواجهة العدو فالأزمة العالمية لجائحة كورونا حرب عالمية ثالثة الجميعيعاني منها“.

وتوجّه رئيس الوزراء، بـ “الشكر للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتفانى في تأدية واجبها سواء في تطبيق حظرالتجوال، أم عبر مرافقة الفرق الصحية“.

وأشار الكاظمي الى “تقديره العالي للعائلات التي التزمت بتطبيق حظر التجوال، وقواعد الوقاية الصحية، التيوصفها بأنها عون أساسي في الحرب ضد الجائحة، وأن الأجهزة الحكومية مضطرة إلى اتخاذ تدابير معينة تحدّ منحركة المواطنين من أجل سلامتهم، ووقايتهم، على طريق عبور هذه المحنة“.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على “أهمية التنسيق عالي المستوى، وتكاتف الجهود بين مختلف الأجهزة الحكوميةوالأمنية من جهة، وبين شرائح المواطنين كافة؛ لأجل إنجاح عملية التصدي، وأن المواطن هو الركن الأساس في هذاالنجاح، والتعويل على جهوده والتزامه هو عماد الأمل في تخطي هذا التحدي“.

وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع خلص الى الاتفاق على القرارات الآتية:–

1. فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران2020، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المشار اليها في قرار اللجنة العليا للصحةوالسلامة الوطنية رقم (40) لسنة 2020. وتتم بعدها مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي، على أن تقوم الفرقالمشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر المناطقي.

2. تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشارالفايروس.

3. قيام شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات والشرطة المجتمعية بتوعية المواطنين ميدانيا وإعلاميا والدخول إلىالأزقة والأسواق ومعالجة الظواهر السلبية بأسلوب حضاري.

4. إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.

5. قيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50% من سعتها وعدم ارتداء الكماماتللأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء.

6. السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحلوارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم اغلاقه .

7. يُسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي ، وفي حالة وجود زبائن داخل المطعم، يتم اغلاق المطعم.

8. يُسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين.

9. منع الشرائح المستثناة كافة من استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة اجرة ، وتُحجز في حالة المخالفة.

10. تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل (الكهرباء،البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية).

11. تتابع الفرق الصحية في دوائر الصحة كافة الأسواق والمطاعم؛ للإشراف على الالتزام بالشروط الصحية والإجراءاتالوقائية، والتأكيد على الالتزام بالقرارات والتعليمات السابقة ذات الصلة.

12-تحديد موقع الحجر الصحي للقادمين من خارج العراق من العاملين في بعثة اللجنة الدولية والاتحاد الدوليلجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في جمهوريةالعراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مراعاة التعليمات واللوائح الصحية المقرّة من وزارة الصحة بهذاالشأن.

وختم البيان، أن “الجهات الصحية تتولى متابعة الوضع الصحي للقادمين من الخارج في الجوانب كافة“.( النهاية)