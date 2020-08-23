المستقلة … طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من إيران.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته المستقلة , إن “وزارة الموارد المائية اعربت عن الضرر الكبير الذي سيصيب العراق وخاصة وسطه وجنوبه من انخفاض مناسيب نهري الزاب وسيروان من الاراضي الايرانية للبلاد”.

واضاف الشمري ان “الضرر سيصيب اولا محافظة ديالى بالكامل خاصة على نهر ديالى والذي تعتمد عليه المحافظة بشكل كامل ارواءً لملايين الدونمات من الاراضي الزراعية”.

واوضح ان “الامر يتطلب تحركا سريعا من الحكومة وعبر الجهات المعنية لضمان حق العراق من المياه الداخلة الى انهره ومعرفة الأسباب التي دعت لتحويل مسار هذه الأنهر”.

وجدد الشمري التأكيد على الحكومة “بتفعيل تحركاتها مع تركيا وسوريا لضمان حصة العراق من المياه الداخلة وبعكسه سنشهد مواسم جفاف تنذر بما هو اخطر”.