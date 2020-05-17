لجنة الخدمات : تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول عمل مطار بغداد الدولي

المستقلة .. كشف عضو في لجنة الخدمات البرلمانية، عن عزم لجنته عقد اجتماع هام اليوم لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول “ملفين خطيرين” يرتبطان بعمل مطار بغداد الدولي.، موضحا أن الملفين فيهما ما وصفه بـ”فساد غير طبيعي” ابرما في الايام الاخيرة لحكومة عبد لمهدي.

وقال النائب جاسم البخاتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “اللجنة ستعقد اجتماعا هاما اليوم في مجلس النواب بغية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملفين مهمين وخطيرين ترتبط بمطار بغداد الدولي”، مبينا ان “لدينا معلومات مهمة ودقيقة ومؤكدة بالارقام حول الملفين وسنعمل على تثبيت التحقيق حولهما”.

واضاف البخاتي، أن “الملف الاول يرتبط بالطائرات والثاني بالشحن الجوي، وفيهما فساد غير طبيعي”، موضحا أنه “تم التوقيع لهما بالايام الاخيرة من عمر الحكومة السابقة بغية فرضه على الحكومة الجديدة”.

واشار الى أن “هناك شركة اجنبية متخصصة وذات خبرة طرحت مشروعا ذا منفعة للعراق من خلال تقديمها ست طائرات للشحن الجوي الى العراق اضافة الى تقديمها مبالغ مالية مقابل توليها عمل الشحن الجوي لفترة معينة، في وقت ان العقد الحالي اعطى الشحن الجوي لشخص لا يمتلك خبرة بهذا الميدان ويستخدم الطائرات العراقية للشحن الجوي وبمبالغ قليلة للبلد”.

ودعا البخاتي، وزير النقل “لايقاف هذا العقد لحين استكمال التحقيقات فيه وكشف المتورطين بملف الفساد واحالتهم للجهات المخصتة لمحاسبتهم”.