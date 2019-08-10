لجنة الثقافة  تطالب مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع جمعية الادباء الشعبيين

(المستقلة)..طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب مؤسسات الدولة جميعا بعدم التعامل مع جمعية الادباء الشعبيين لوصول شكاوى تشير الى التلاعب بالنظام الداخلي الذي تعمل به الجمعية والالتفاف على بعض بنوده ومنع عدد من الراغبين بالترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الجمعية.

واعربت رئيس واعضاء اللجنة عن امتعاضهم لاجراء انتخابات جمعية الادباء الشعبيين، امس الجمعة في محافظة ذي قار، مشيرين الى وجود مخالفات قانونية ومالية لم تعالج من قبل الجمعية بحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس ذي العدد ٢٧٢٠٤ الصادر بتاريخ 2019/8/7 والموجه إلى جمعية الأدباء الشعبيين الذي يطالبهم بعدم إجراء الانتخابات في الوقت الحالي لافتقارهم للسند القانوني والزامهم بمعالجة الملاحظات المثبته بتقارير المالية للسنوات الماضية.

وأكدوا ان الشكاوى التي تقدم بها عدد من الشعراء تشير الى وجود مخالفات قانونية تخص العملية الانتخابية للجمعية، مبينين ان اللجنة قد طالبت في وقت سابق بتأجيل الانتخابات من اجل الوقوف على تنفيذ الأطر القانونية والاجراءات المتعارف عليها في انتخابات الجمعيات والاتحادات والنقابات.

واشارت اللجنة الى انها ستفاتح الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل اصدار اعمام بعدم التعامل مع الجمعية، لحين الوقوف على حقيقة الاجراءات الانتخابية والاسباب الحقيقية التي دعت الى اجراء الانتخابات في محافظة ذي قار بدلا من بغداد.