لجنة الثقافة النيابية تدعو للتعامل مع مطابع شبكة الاعلام العراقي

(المستقلة)..دعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب الوزارات والهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة كافة الى التعامل مع مطابع شبكة الاعلام العراقي.

وقالت رئيس اللجنة النائبة سميعة الغلاب ان اللجنة كانت قد فاتحت رئاسة مجلس الوزراء لدفع المؤسسات كافة بالتعامل مع مطابع الشبكة من اجل زيادة مواردها والنهوض بواقعها لانها تمثل الاعلام الرسمي للدولة، لافتة الى ان مطابع الشبكة تحمل مواصفات حديثة وبجميع المقاسات، فضلا عن سرعة الانجاز الطباعي ودقته ونقاوته.

واضافت الغلاب ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد عممت كتابا بهذا الشأن الى الوزارات والمؤسسات والمحافظات تعلم فيه جهوزية مطابع الشبكة، داعية الى التفاعل مع مضمون الكتاب خدمة للصالح العام.