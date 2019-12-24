“لجنة التعديلات الدستورية ” تتفق مع “الامم المتحدة” لتقديم الدعم الفني والمساعدة

المستقلة … اتفقت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الامم المتحدة على آليات عمل تتيح لخبراء الاخيرة المشاركة في اجتماعات اللجنة، وتقديم الدعم الفني والخبرات والآراء.

وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ان “لجنة التعديلات الدستورية برئاسة النائب فالح الساري، استضافت وفدا من الامم المتحدة ضم خبراء ومختصين في مجال كتابة الدستور، وناقشت معه سبل دعم البعثة الاممية للعراق في اجراء التعديلات الدستورية”.

وأوضحت انه “تم خلال الاستضافة استعراض عمل اللجنة وما توصلت اليه خلال اجتماعاتها السابقة، وسبل توفير المساندة الفعالة من قبل الخبراء الامميين من اجل انضاج مقترحات التعديل والخروج بنتائج مرضية”.

وبينت انه “تم الاتفاق على آليات عمل تتيح لخبراء الامم المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة، وتقديم الدعم الفني والخبرات والآراء، فضلا عن المساعدة في دراسة المقترحات المقدمة الى اللجنة”.