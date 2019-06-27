لجنة الانضباط باتحاد الكرة يصدر عقوبات جديدة

(المستقلة)… أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد القدم العراقي قرارات عدة في اجتماعها الدوري.

ومن بين هذه القرارات استدعاء المشرف والطاقم التحكيمي لمباراة اربيل والنجف يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢-٧ في مقر اتحاد كرة القدم عند الساعة ١٢ ظهرا.

وكذلك حرمان لاعب فريق القوة الجوية، ابراهيم بايش، مباراتين على وفق المادة ٥٠ فقرة ٦ من لائحة الانضباط .

وحرمان رئيس رابطة فريق الزوراء، امير المالكي، لنهاية الموسم على وفق المادة ٥٠ فقرة ٦ .

وتوجيه انذار نهائي الى لاعب فريق القوة الجوية، مؤيد العجان، ومثله الى المدرب المساعد علي عبد الجبار، وايضا انذار نهائي الى جماهير فريقي الزوراء والجوية بسبب إطلاق هتافات غير لائقة، وخلاف ذلك ستكون العقوبة اقسى.

كما تقرر ايضا حرمان لاعب نادي الطلبة سيف سلمان، مباراتين مع غرامة مالية قدرها مليونان دينار بسبب تصرفه السيء في مباراة النفط والطلبة. (النهاية)