لجنة الامن والدفاع النيابية : بدأ القوات الامريكية الانسحاب من 15 قاعدة عسكرية في العراق

المستقلة / اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي بدء انسحاب القوات الاميركية من قواعد تتواجد فيها على الاراضي العراقية.

وقال الغانمي في حديث صحفي ،ان “الولايات المتحدة الامريكية، بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعلياً من 15 قاعدة عسكرية”.

ولفت الى ان “الوجود الامريكي، انحصر في قاعدتين عسكريتين، الاولى في محافظة اربيل شمالي البلاد، والثانية هي قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار غربي البلاد”.

واضاف الغانمي، ان”الامريكان لديهم تمسك واصرار على البقاء في القاعدتين( اربيل- الانبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحابهم من جميع القواعد التي يتواجدون فيها”.

وصوت مجلس النواب العراقي، بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والتزام الحكومة العراقية بأنهاء تواجد أي قوات اجنبية في الاراضي العراقية، ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.