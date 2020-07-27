لجنة الأمن : وضع اللمسات الأخيرة على قانون جرائم المعلوماتية

المستقلة … قالت لجنة الأمن والدفاع ، إنها تضع اللمسات الأخيرة على قانون جرائم المعلوماتية، ليكون أول قانون جاهز للتصويت في حال عقد البرلمان جلساته.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين , إن “اجتماع اليوم سيناقش هذا القانون لتهيئته ووضع اللمسات الأخيرة عليه، وفي حال تم عقد جلسة للبرلمان سيتم رفعه لهيئة الرئاسة ليكون جاهزا للتصويت”.

وأكد الاعاجيبي على “أهمية هذا القانون بجميع فقراته التي تحتوي على عقوبات كبيرة تصل بعض أحكامها الى الإعدام والمؤبد أو 25 سنة”.

وأضاف أنه “تم عقد العديد من الجلسات وورش العمل بشأن القانون المذكور لكثير من الأجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان، وأصبح القانون جاهزاً”.

وبين عضو لجنة الأمن والدفاع ان “القانون يحتاج الى بنى تحتية ودورات تدريبية للقضاة الذين يجب أن تكون لديهم خبرة في الحاسوب وأعمال التكنولوجيا”.