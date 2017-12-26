لجنة آسيوية تصل العراق لادراج 6 ملاعب بملف رفع الحظر

(المستقلة) … ينتظر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم، وصول لجنة من الاتحاد الاسيوي من اجل الاطلاع على 6 ملاعب من اجل ادراجها بملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد أرشد صباح الساعدي في تصريح الصحفي , إن “لجنة من الاتحاد الاسوي، ستصل مساء اليوم، الى المحافظة البصرة من اجل الاطلاع على 6 ملاعب لادراجها بملف رفع الحظر عن الكرة العراقية”.

واوضح، “ساكون بمعية الخبير الكروي الدكتور شامل كامل، في انتظار اللجنة، التي من المؤمل ان تطلع على ملعبي ميسان والنجف اولا، ثم زيارة ملاعب الشعب ودهوك والسليمانية وزاخو”.

ومن المؤمل ان يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرار رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية خلال شهر اذار من العام المقبل.