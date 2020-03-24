الجبهة التركمانية تدعم حكومة يشكلها عدنان الزرفي

المستقلة ..اكد نائب رئيس “الجبهة التركمانية” حسن توران، ان الجبهة تدعم حكومة رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، دون شروط مسبقة.

وقال توران في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط”، إن “(الجبهة التركمانية) تؤيد تشكيل الحكومة ولا تريد ضياع مزيد من الفرص؛ كون البلد يعاني كثيراً من الأزمات التي تستدعي وجود حكومة كاملة الصلاحيات وليست حكومة تصريف أعمال”.

وأضاف توران أن “التحديات التي تواجه البلاد مثل تحدي فيروس (كورونا) وانخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليها حتى الآن وما سيترتب عليها خلال المستقبل القريب من أزمة خطيرة في عموم البلاد، تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة”.

وحول ما إذا كانت “الجبهة” مستعدة للتعاون مع رئيس الوزراء المكلف وفيما إذا كانت لديها شروط في ظل تناقض المواقف منه داخل البيت الشيعي، يقول توران إن “(الجبهة) تدعم الحكومة التي ينوي الزرفي تشكيلها، وليست لديها شروط مسبقة سوى أننا ندعوه إلى أن ينهج نهج محمد توفيق علاوي الذي كان عازماً على احتواء الجميع؛ بمن فيهم التركمان”.