لجان تحقيقية وعقوبات لــــ (150) منتسب تهاون في تطبيق القانون في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال مدير الشؤون الداخلية والامن كربلاء ، مساء الاحد ، عن تشكيل لجان تحقيقية وعقوبات لـــ (150) منتسب تهاون في تطبيق القانون وقرارات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا بفرض حظر التجوال “.

وأوضح العميد خضير الصافي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “قائدي عمليات كربلاء و الشرطة بالمحافظة يتابعون معنا بصورة مستمرة تنفيذ مقررات خلية الازمة المحلية في نقاط التفتيش ( السيطرات ) الداخلية والخارجية عند مداخل المحافظة ، ويتم منع أي شخص يدخل الى المحافظة ، الا وفق الضوابط الأصولية والقانونية التي وضعتها خلية الازمة المحلية في المحافظة “.

وأضاف إن ” أي مجاملة على حساب القانون والتعليمات سيواجه القانون والعقوبات الإجراءات الصارمة “،

واشار الى معاقبة احدى نقاط التفتيش ( السيطرات ) ، عند مداخل المدينة لهذا السبب ، وتم تشكيل مجلس تحقيقي على الضباط في السيطرة “.

وذكر إن “القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في محافظة كربلاء مستمرة لمتابعة تنفيذ قرارات خلية الازمة المحلية من حظر التجوال ومنع دخول المواطنين من خارج المحافظة ، وغيرها من القرارات التي اتخذتها الحكومة المحلية لحماية أهالي كربلاء “.

يذكر إن “صحة كربلاء أعلنت ، اليوم الاحد ، عن ارتفاع حالات الشفاء لمصابين بفايروس كورونا الى ( 55 ) حالة بعد تسجيل ( 7 ) حالات جديدة بالشفاء ، والحالات المتبقية في ردهة الحميات البالغة ( 20 ) اصابة قيد العلاج ، ولم تسجل كربلاء أي حالة تذكر “.