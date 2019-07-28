لتلبية احتياجات مشتركيها في كل العراق.. زين العراق تعتمد فرعا جديدا آخر في الموصل

(المستقلة)..أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح مركز خدمة معتمد في الموصل – شارع الدواسة بالتعاون مع وكيلها شركة الجيل التالي

وذكر مدير قسم المبيعات في زين العراق ليث العبيدي «تحظى الموصل باهتمامنا الخاص باعتبارها ثاني أكبر محافظات العراق، ونحرص على اعادة الخدمات اليها ووقوفنا الى جانب أهلنا في المدينة هو جزء من مسؤوليتنا، ونحن نعمل على تأمين متطلباتهم وتطوير قطاع الاتصالات بالمساهمة في تأهيل الشبكات والبنية التحتية وتوفير أحدث خدمات الاتصالات وبأفضل جودة خصوصا خدمات الجيل الثالث والإنترنت في المحافظة.

مضيفاً ان “هذا من ضمن سعينا الدؤوب إلى التواصل مع مشتركينا من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع في مختلف محافظات العراق لتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات المشتركين.”

تجدر الإشارة أن زين العراق هي أولى الشركات في العراق التي بادرت إلى إعادة إعمار محافظة نينوى من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للاتصالات في المحافظة. كما واجهت جميع التحديات الأمنية والصعوبات لإعادة تأهيل الشبكات والبنية التحتية للاتصالات في المحافظة، واستنفرت جميع فرقها الهندسية وبالتعاون مع شركائها التقنيين لبناء أبراج الاتصالات الجديدة ومواقع وشبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء المحافظة حرصاً منها على عودة خدمة الاتصالات للمحافظة وبأعلى جودة ممكنة وبفترات قياسية وبتكلفة مالية تخطّت ملايين الدولارات.

وتسعى زين العراق إلى تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها إضافة إلى توفير الوقت والجهد عليهم، لذلك فان توجه الشركة مستمر نحو تفعيل مراكز خدمات اضافيه عبر وكلائها، لتقديم أهم الخدمات التي يحتاجها المشتركين. زين العراق تؤمن بأهمية التواصل مع مشتركيها الذين تعتبرهم شركائها في تحقيق أيّ نجاح أو تطور منشود، ولهذه الغاية تضع جميع إمكاناتها في خدمتهم، وتسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات لمشتركيها.