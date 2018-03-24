لتكون أقرب لمشتركيها … زين تفتتح مركز خدمة جديد في ديالى

(المستقلة).. في إطار استراتيجيتها الهادفة لخدمة المشتركين وكترجمة لأهداف الشركة التي تحرص أن تكون قريبة من مشتركيها أينما كانوا في العراق ، وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال توسيع شبكة مراكز خدماتها، افتتحت شركة زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مركز خدمة جديد في محافظة ديالى – خريسان قرب تقاطع البلدة مجاور دائرة صندوق الاسكان.

وقالت زين العراق: ان “مركز ديالى لخدمة المشتركين الذي تم افتتاحه يؤكد على مدى التزامنا بالتواصل مع مشتركينا أينما كانوا. انطلاقاً من حرصنا الدائم على توفير الخدمات المقدمة من قبل زين العراق للمشتركين من بطاقات الشحن والخطوط ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع العالم. ولأن اهتماماتنا تتمحور حول مشتركينا، نعمل باستمرار على تطبيق هذه الثقافة في كل خطواتنا بدءأً من التخطيط وصولاً لافتتاح مراكز للبيـــع والخدمة، مروراً بتزويدهم بأفضل وأسرع الخدمات. وسيتيح المركز الجديد لنا فرصة الوقوف على حاجاتهم وتلبيتها “.

واشارت الى ان هذه الخطوة تندرج في سياق سعي شركة زين إلى التواصل مع مشتركيها في كافة محافظات العراق من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة ونقاط البيع لتلبية متطلباتهم بأفضل وأسرع طريقة. وسيتيح المركز لروّاده إمكانية شراء واستبدال الخطوط، وبطاقات الشحن وتسديد الفواتير، إضافة إلى التواصل بشكل مباشر مع موظفي زين العراق.

يذكر أن شركة زين العراق هي إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العراق. وهي تبحث باستمرار عن كيفية استقدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقديمها لمشتركيها. كما تسعى الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كامل المحافظات في العراق، من خلال مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة لها لتضمن تأمين الخدمة الأفضل والأسرع.